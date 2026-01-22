Спасатели ликвидировали последствия ДТП с автобусом и легковушкой в Богородском округе

Авария произошла утром на дороге между деревней Мамонтово и озером Луковое. В службу экстренных вызовов поступило сообщение о столкновении автомобиля ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ.

На место происшествия прибыли спасатели 259-й пожарно-спасательной части, сотрудники ГАИ и медики. Специалисты оградили участок аварии, отключили аккумуляторы на транспортных средствах и осмотрели пассажиров автобуса. Всех 19 человек эвакуировали, никто из них не пострадал, и они продолжили путь на другом автобусе. Водителю автобуса медицинская помощь не понадобилась.

Водитель ВАЗ-2114 оказался зажат в салоне. С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали мужчину 2004 года рождения, переложили его на носилки и передали медикам. Пострадавшего доставили в Центральную городскую больницу Ногинска с травмами различной степени тяжести. После этого сотрудники «Мособлпожспаса» очистили проезжую часть от разбитых деталей автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.