Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

Фото - © Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону/Telegram-канал МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Ранее огонь охватил несколько ангаров на тысяче квадратных метрах.

На месте работают 57 специалистов и 17 единиц техники. Пострадавших нет.

Ранее спасатели потушили топливное хранилище в Белгородской области после удара ВСУ.