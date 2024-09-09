Фото - © Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону/ Telegram-канал МЧС России

сегодня в 02:51

Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.