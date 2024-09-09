Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону
Фото - © Спасатели ликвидировали открытое горение мебельной фабрики в Ростове-на-Дону/Telegram-канал МЧС России
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на территории мебельного цеха в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.
Ранее огонь охватил несколько ангаров на тысяче квадратных метрах.
На месте работают 57 специалистов и 17 единиц техники. Пострадавших нет.
Ранее спасатели потушили топливное хранилище в Белгородской области после удара ВСУ.