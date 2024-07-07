Спасатели борются с пожаром под Алуштой на двух участках
МЧС усилило группировку спасателей на ЧП под Алуштой
МЧС усилило группировку спасателей на ЧП с газопроводом под Алуштой, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Для ликвидации пожара в Крыму организованы 2 боевых участка», — сказано в сообщении.
Пожар на газопроводе под Алуштой тушат 90 специалистов с помощью 26 единиц техники.
Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.
Пожар возник по техническим причинам. Его уже локализовали.
Из-за аварии прекращена подача газа в Алушту и несколько сел.