Спасатели борются с пожаром под Алуштой на двух участках

МЧС усилило группировку спасателей на ЧП под Алуштой

МЧС усилило группировку спасателей на ЧП с газопроводом под Алуштой, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Для ликвидации пожара в Крыму организованы 2 боевых участка», — сказано в сообщении.

Пожар на газопроводе под Алуштой тушат 90 специалистов с помощью 26 единиц техники.

Информация о пострадавших не поступала, добавили в ведомстве.

Пожар возник по техническим причинам. Его уже локализовали.

Из-за аварии прекращена подача газа в Алушту и несколько сел.