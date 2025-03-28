Спасатель назвал ошибки, которые могут стоить жизни при землетрясении

«Если вы внутри здания — не выбегайте на улицу. Это может быть опасно из-за стекол, обломков и фасадов, которые могут рухнуть. Лучше найти безопасное место: спрятаться под прочным столом, лечь рядом с кроватью или встать у внутренней стены — подальше от окон и всего, что может упасть. Можно укрыться под прочной мебелью или в дверном проеме (но только если он действительно крепкий)», — сказал Курьянов.

Он добавил, что если землетрясение застало на улице, стоит как можно быстрее удалиться от зданий, деревьев, фонарей и линий электропередачи — на открытом пространстве риск пострадать значительно ниже. Находясь в автомобиле, лучше остановиться подальше от мостов, эстакад и высотных зданий и оставаться внутри машины до окончания толчков.

«После землетрясения не следует спешить возвращаться в здание, даже если визуально повреждений нет. Необходимо убедиться в отсутствии запаха газа и оголенных проводов. Если вы оказались под завалами, не паникуйте. Старайтесь дышать спокойно, не поднимать пыль и экономить силы. Стучите по трубам или стенам — это поможет спасателям найти вас. Кричите только если совсем необходимо, чтобы не тратить кислород», — подчеркнул начальник караула.

Он также напомнил, что после землетрясения сети сотовой связи могут быть перегружены, поэтому лучше отправить короткое сообщение близким, чем звонить. А за достоверной информацией стоит следить в официальных источниках.

«Туристам стоит знать, что в экстренных ситуациях можно обратиться в свое консульство или к местным службам — в Таиланде действует единый номер экстренной помощи 191. Также важно следить за официальными уведомлениями — информацию обычно передают через местные СМИ и отели», — заключил специалист.

В пятницу утром землетрясение магнитудой 7,7 случилось в центральной части Мьянмы и Таиланде. Люди в панике выбегали на улицу, а толчки были настолько сильными, что из бассейнов выплескивалась вода. О том, что известно о произошедшем к этому часу, читайте в материале РИАМО.