Спас дворник-кыргыз: коляску с младенцем обнаружили у мусорных баков в Петербурге

Дворник спас младенца, брошенного матерью в коляске у мусорки в Петербурге

В Петербурге жители Московского района обнаружили коляску с младенцем у мусорных баков. Ребенка спас 18-летний дворник из Кыргызстана, сообщает «Фонтанка» .

На опубликованных кадрах видно, как мать ребенка намеренно пришла к мусорным бакам, немного покатала там коляску, а затем поспешила уйти. При этом женщина постоянно оглядывалась, чтобы скрыться незаметно.

Спасителем оставленного на помойке младенца стал 18-летний дворник-кыргыз. При этом Курманбек К. устроился на работу всего 2 недели назад.

«Я дворником работаю. Пришел туда в половине восьмого. Там стояла коляска с ребенком, он плакал. Сразу позвонил в полицию», — поделился Курманбек.

Спаситель добавил, что в момент обнаружения ребенок был холодным. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают женщину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в угрожающем его жизни или здоровью положении). Прокуратура держит на контроле расследование дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.