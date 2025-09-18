Сожженную «Ниву» с изрезанным телом мужчины нашли в Подмосковье

Мужчина зарезал приехавшего в гости приятеля и поджег авто с телом в Подмосковье

В Раменском округе задержали 49-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве приятеля. Изрезанное тело жертвы нашли в сожженном автомобиле, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

В четверг прохожие заметили сгоревший автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» вблизи населенного пункта Юрово. При этом в салоне машины находилось тело мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи совместно с оперативниками установили личность жертвы, а также его последние места передвижения. Выяснилось, что накануне он заезжал в гости к приятелю.

В ходе осмотра места жительства подозреваемого были обнаружены следы убийства. В ходе допроса задержанный местный житель признался, что в ходе конфликта нанес своему оппоненту множество ударов кухонным ножом. Затем убийца загрузил тело в машину и отвез в безлюдное место, где облил «Ниву» бензином и поджег.

В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.