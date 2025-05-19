Создания с жуткими зубами: спинорогие рыбы атакуют россиян на Мальдивах
Спинорогие рыбы нападают на российских туристов на Мальдивах
Спинорогие рыбы пугают туристов из России на Мальдивах. Страшные создания с жуткими зубами подплывают к берегу и атакуют путешественников, сообщает SHOT.
На Мальдивах все чаще спинорогие рыбы нападают на туристов. Иглобрюхообразные плавают рядом с берегом и кусают путешественников. Они могут даже прокусить кожу.
Травма, которую получают туристы, несмертельная. Но после укуса остаются синяки.
Спинорогие рыбы нападают на отдыхающих не просто так. Сейчас они откладывают икру и таким образом защищают собственное потомство.