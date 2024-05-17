Советник губернатора Самарской области задержана по подозрению в мошенничестве

Советник самарского губернатора и директор АНО «Институт регионального развития» (ИРР) Ольга Михеева была задержана по подозрению в мошенничестве, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram .

В отношении чиновника уже возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В доме Михеевой прошли обыски. Советник губернатора Самарской области, по версии следствия, незаконно занимала в АНО сразу две должности и платила себе зарплату и премии за работу, которая на деле не выполнялась. Ущерб, по предварительным данным, составил около 1,4 млн рублей.

«Сегодня рано утром полицейские пришли с обыском домой к Михеевой, а затем принудительно доставили в здание следственной части. Там у чиновницы резко поднялось давление и ее на «скорой» отвезли в больницу. После оказания помощи и осмотра врачи, однако, не увидели препятствий для продолжения следственных действий», — написал Хинштейн.

Вечером чиновницу задержали на двое суток. Следователи собираются ходатайствовать перед судом об аресте Михеевой.