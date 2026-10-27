Совершенно не стеснялся: извращенец в вагоне метро мастурбировал на девушек

Девушка выявила онаниста в московском метрополитене — он мастурбировал прямо в вагоне, прикрывшись сумкой.

Инцидент произошел на станции «Ломоносовский проспект». По словам Александры, пассажир сидел напротив нее, прикрывался большой сумкой и делал странные движения в районе паха.

Сначала девушка подумала, что ей показалось, но, присмотревшись, она поняла, что мужчина онанировал.

«Он сидел прямо напротив меня и совершенно не стеснялся того, что делает. Я даже сама от себя не ожидала, но в какой-то момент не выдержала и громко сделала ему замечание», — рассказала девушка.

Александра успела снять извращенца на видео и написала заявление в полицию.

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