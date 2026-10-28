В Ялте с 1 ноября запретят рыбалку на отдельных участках у берега
С 1 ноября 2026 года в Ялте начнет действовать сезонный запрет на вылов рыбы на отдельных прибрежных участках Черного моря, сообщает Крымское информационное агентство.
По данным городской администрации, ограничения затронут зону на расстоянии менее 100 метров от берега. Запрет будет действовать по 28 февраля 2027 года.
Рыбалку запретят в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта «Артек», а также вдоль центральной набережной — от пассажирского порта до устья реки Водопадной.
Министерство сельского хозяйства России ввело ограничения для сохранения популяции рыбы. В холодное время года молодь концентрируется вблизи берега, и запрет на вылов должен помочь сохранить ее численность.
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