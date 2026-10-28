В Ялте с 1 ноября запретят рыбалку на отдельных участках у берега

С 1 ноября 2026 года в Ялте начнет действовать сезонный запрет на вылов рыбы на отдельных прибрежных участках Черного моря, сообщает Крымское информационное агентство .

По данным городской администрации, ограничения затронут зону на расстоянии менее 100 метров от берега. Запрет будет действовать по 28 февраля 2027 года.

Рыбалку запретят в акваториях Ялтинского пассажирского и грузового портов, порта «Артек», а также вдоль центральной набережной — от пассажирского порта до устья реки Водопадной.

Министерство сельского хозяйства России ввело ограничения для сохранения популяции рыбы. В холодное время года молодь концентрируется вблизи берега, и запрет на вылов должен помочь сохранить ее численность.

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