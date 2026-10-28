Россельхознадзор выявил нарушения на убойном пункте в Крыму

Внеплановая проверка убойного пункта в селе Почетное в Крыму выявила нарушения требований безопасности продукции и обращения с отходами, сообщает Крымское информационное агентство .

Специалисты выяснили, что предприниматель не разработал программу производственного контроля. Он не определил этапы проверки продукции, методы контроля и перечень опасных факторов, способных привести к выпуску небезопасной продукции.

Помещения и оборудование также не соответствуют нормам. Материалы стен не позволяют проводить качественную дезинфекцию, а оборудование для подвеса туш имеет следы коррозии, что создает риск загрязнения продукции. В холодильных камерах нет систем регистрации температуры, на рабочих местах ветеринарных специалистов — системы экстренной остановки линии убоя.

Инспекторы выявили нарушения правил хранения опасных материалов. На пункте не используют специальные маркированные емкости с надписью «умеренно опасные биологические отходы».

Ведомство составило протоколы по ч. 3 ст. 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях — за нарушения при обращении с биологическими отходами, и по ч. 1 ст. 14.43 — за несоблюдение требований технических регламентов безопасности пищевой продукции.

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