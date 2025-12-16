Социолог пояснила, как устроивший резню в Одинцове школьник подвергся вербовке

Социолог Анна Очкина объяснила, каким образом устроивший трагедию в подмосковном Одинцове мог быть вовлечен в деструктивную деятельность. По ее мнению, юноша попал под влияние запрещенного контента в Сети.

По мнению Очкиной, размывание моральных ориентиров, наблюдаемое в онлайн-контенте, является серьезной проблемой. Именно так она прокомментировала инцидент в Успенской школе в Подмосковье.

«Среди подростков много фрустрированных молодых людей, которые чувствуют себя потерянными. Сейчас это подпитывается, конечно, интернетом. Много насилия в мире сейчас, и оно очень доступно. Эти течения находят свою аудиторию и работают с ней, у подростков появляется ощущение исключительности, потому что принадлежность к какой-нибудь группе очень часто поднимается у человека в своих собственных глазах: „Я не один, у меня есть цель, миссия“. Они (группировки — ред.) дают ложную миссию людям, которые не имеют цели в жизни», — пояснила социолог в эфире Sputnik.

Социолог отметила, что существующие в России усилия по формированию ценностей и мировоззрения у молодежи недостаточны для того, чтобы «дать детям ясную цель». Кроме того, по ее мнению, медиапространство порой содержит агрессивные заявления, которые, будучи вырванными из контекста, могут быть интерпретированы как призывы к нетерпимости и вражде.

Очкина отметила, что важно понимать, что человек — это не механизм, которым можно управлять. Нельзя перекладывать всю ответственность за его действия, в том числе преступные, исключительно на внешнее влияние. Личная ответственность играет огромную роль. Кто-то способен противостоять негативному воздействию, а кто-то — нет. Даже подросток в конечном итоге делает выбор самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в школе в поселке Горки-2 Одинцовского района ученик совершил нападение с ножом на других учеников и сотрудника охраны. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в результате инцидента один ребенок погиб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семья погибшего ребенка получит всю необходимую помощь.

«Сегодняшнее (16 декабря — ред.) преступление в Одинцово — ужасная, запредельная жестокость. Каждый родитель сегодня, читая эти новости, чувствует страх за своего ребенка. Невозможно представить, что переживают мама и папа погибшего 11-летнего мальчика. Мы все скорбим вместе с ними. Конечно, предложим любую помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

