Сотрудница пункта выдачи в Нижегородской области в течение 2 лет воровала товары

На протяжении двух лет одна из сотрудниц маркетплейса совершала кражи товаров, которые поступали на пункт выдачи в Навашино. Общая сумма ущерба достигла 600 тысяч рублей, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В процессе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю девушку.

Выяснилось, что она делала заказы со своего аккаунта в ПВЗ, где была трудоустроена. Затем девушка оформляла возврат, но перед тем как отправить товар обратно, подменяла его на другой. Часть украденного была изъята правоохранительными органами и будет возвращена их законным владельцам.

Следствие продолжается.

Ранее стало известно, что жителю России удалось приобрести технику Apple всего за 1000 рублей. Это произошло из-за ошибки в цене на маркетплейсе.