Без нулей: россиянин через суд приобрел ноутбуки Apple за 1000 рублей

В 2023 году житель Раменского Денис увидел на маркетплейсе ноутбуки MacBook Pro от Apple, они продавались за 369 рублей за устройство, хотя в среднем их цена составляет около 200 тысяч рублей, сообщает kp.ru .

Это было связано с ошибкой на сайте, но молодой человек оформил сразу три девайса и перевел 1107 рублей. Техподдержка отменила заказ и вернула деньги, но мужчина продолжал настаивать на покупке и обратился сначала просто к юристам, а потом и в суд.

«В своей жалобе ответчик утверждал, что решение суда невозможно исполнить, дескать, ноутов нет в свободной продаже в РФ — ссылались на их отсутствие в сетевых магазинах. В ответ на это мы произвели фиксацию сведений в других интернет-магазинах и показали, что найти и купить их в РФ реально», — рассказал юрист Александр Питниченко.

Суд принял это доказательство. В итоге мужчина выиграл суд, 29 октября он получил свои ноутбуки.