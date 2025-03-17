Сотрудница магазина в Дзержинске похитила из него более 1 млн рублей на ставки

30-летняя жительница Дзержинска, работавшая начальником отдела продаж в магазине на улице Гайдара, предстанет перед судом по обвинению в растрате и присвоении денежных средств, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствие установило, что в период с ноября 2023 года по март 2024 года обвиняемая принимала оплату от покупателей на личный банковский счет, не перечисляя деньги в кассу магазина. Туда было внесено лишь 274 рубля, а сумма в 870 тыс. 524 рубля была незаконно удержана женщиной. Помимо этого, из кассы было похищено 279 тыс. 476 рублей наличных средств.

В результате действий злоумышленницы магазину был нанесен ущерб в размере 1 млн 150 тыс. рублей. Похищенные средства были использованы для ставок в букмекерской конторе.

Обвиняемая, ранее не имевшая проблем с законом, признала свою вину и частично компенсировала нанесенный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в судебные органы.