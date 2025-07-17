Сотрудница хлебозавода на Кубани отравила 2 коллег и пыталась убить директора

В Краснодаре будут судить бывшую работницу хлебозавода, которую обвиняют в убийстве двух коллег и покушении на директора, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как считают следователи, женщина решила убить двух коллег и начальницу из-за личной неприязни, которая возникла у нее при выполнении трудовых обязанностей. Для этого злоумышленница купила вещество, которым хотела отравить коллег, скотч, игрушечный пистолет с глушителем и наручники.

Вечером 3 июля 2024 года она с двумя коллегами была в квартире одной из них на улице Снесарева в Краснодаре. Там с помощью насилия обвиняемая заставила их выпить лекарство в большой дозе, от которого ее жертвы умерли. Затем убийца взяла телефон одной из жертв и написала от ее имени смс директору хлебокомбината и попросила ее помочь, чтобы заманить в квартиру.

Вскоре начальница приехала в квартиру, где злоумышленница, угрожая жертве игрушечным пистолетом, надела на нее наручники и заклеила скотчем, после этого она попыталась задушить жертву, но потерпевшей удалось освободить руки и оказать сопротивление.

В это время сын директора хлебозавода, зная местонахождение матери, заподозрил неладное. Он приехал в квартиру. Тогда убийца распылила в помещении перцовый баллончик и попыталась скрыться, сказав, что сама является жертвой и ее пытались убить. На этом мужчина остановил ее и вызвал на место силовиков.

Проведенная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина вменяема, она была арестована. Сотрудница завода обвиняется в двойном убийстве (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).