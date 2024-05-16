Сотрудники УМВД Ленинского округа задержали подозреваемого в поджоге

В Ленинском городском округе задержали подозреваемого в поджоге автомобилей мужчину. В Дежурную часть Булатниковского отделения полиции УМВД России по Ленинскому округу поступило заявление от 36-летней жительницы муниципалитета по факту возгорания ее автомобиля, припаркованного вблизи одного из домов по улице Южная, рабочего поселка Дрожжино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Было установлено, что злоумышленник, являясь бывшим супругом потерпевшей, на почве неприязненных отношений совершил поджог автомобиля, принадлежащего ее отцу. В результате пожара транспортное средство и рядом стоящая машина полностью выгорели. В настоящее время сумма ущерба устанавливается», — сказал старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД по Ленинскому округу, капитан внутренней службы Светлана Борзенкова.

Следственным управлением УМВД муниципалитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Видновским городским судом фигуранту уже избрана мера пресечения.

С начала года в УМВД по Ленинскому городскому округу раскрыто порядка 500 преступлений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.