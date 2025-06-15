Сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ

Его удерживают несколько дней. Как написал Союз православных журналистов (СПЖ), протоиерея принуждают подписать контракт на службу, несмотря на его возраст, состояние здоровья и канонический запрет на ношение оружия.

Сотрудники военкомата возят священника в различные воинские части и ТЦК, а также оказывают на него психологическое давление, угрожают.

Сейчас на Украине действует режим военного положения. По нему всем мужчинам призывного возраста запрещен выезд из страны. Кроме того, закон об усилении мобилизации предписывает всем военнообязанным гражданам постоянно носить с собой военный билет и обновлять информацию в военкомате.