Сотрудники скорой помощи пострадали в ДТП в Орехово-Зуеве
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В Орехово-Зуеве произошла авария с участием машины скорой помощи, сообщает «Царьград».
ДТП случилось 13 ноября вечером на Северной улице. Предварительные данные указывают на то, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой.
В результате происшествия пострадали два медицинских сотрудника. Их незамедлительно госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что к расследованию подключились органы правопорядка.