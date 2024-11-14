сегодня в 17:26

Сотрудники скорой помощи пострадали в ДТП в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве произошла авария с участием машины скорой помощи, сообщает «Царьград» .

ДТП случилось 13 ноября вечером на Северной улице. Предварительные данные указывают на то, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой.

В результате происшествия пострадали два медицинских сотрудника. Их незамедлительно госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали, что к расследованию подключились органы правопорядка.