Хоккеист Ахтямов озвучил желание, связанное с Владимиром Путиным

Бывший вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов, который в 2024 году уехал играть в Канаду, прокомментировал отстранения российских спортсменов от международных соревнований и упомянул о своем желании встретиться с президентом России в беседе с Metaratings.ru .

До переезда Ахтямов с 2019 года защищал ворота казанского клуба в КХЛ. Когда журналисты спросили хоккеиста о том, с кем из известных людей он хотел бы познакомиться, он ответил, что таких персон немало. Он признался, что не особо разбирается в политических вопросах, но было бы интересно лично увидеть Владимира Путина и пожать ему руку.

«Я в политике не разбираюсь, поэтому я бы просто хотел увидеть Владимира Владимировича вживую, пожать руку. Получить от него медаль за победу сборной России? Да, было бы очень приятно», — заявил Ахтямов.

Также голкипер высказался о важности возвращения России в мировой спорт.

Ранее сообщалось, что российская сборная по хоккею не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Это решение официально подтверждено Международной федерацией хоккея (IIHF).