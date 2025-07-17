Хоккеист Ахтямов озвучил желание, связанное с Владимиром Путиным
Фото - © РИА Новости
Бывший вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов, который в 2024 году уехал играть в Канаду, прокомментировал отстранения российских спортсменов от международных соревнований и упомянул о своем желании встретиться с президентом России в беседе с Metaratings.ru.
До переезда Ахтямов с 2019 года защищал ворота казанского клуба в КХЛ. Когда журналисты спросили хоккеиста о том, с кем из известных людей он хотел бы познакомиться, он ответил, что таких персон немало. Он признался, что не особо разбирается в политических вопросах, но было бы интересно лично увидеть Владимира Путина и пожать ему руку.
«Я в политике не разбираюсь, поэтому я бы просто хотел увидеть Владимира Владимировича вживую, пожать руку. Получить от него медаль за победу сборной России? Да, было бы очень приятно», — заявил Ахтямов.
Также голкипер высказался о важности возвращения России в мировой спорт.
Ранее сообщалось, что российская сборная по хоккею не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Это решение официально подтверждено Международной федерацией хоккея (IIHF).