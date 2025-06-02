Хоккейная сборная России не примет участие в Олимпиаде 2026 года

Хоккейную сборную России не допустили к участию в Олимпиаде-2026

Сборная России по хоккею не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Это решение официально подтверждено Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщает «Царьград» .

Ранее федерация уже приняла решение о продлении отстранения российской сборной от участия в мировых чемпионатах. Так, российская команда не участвовала в чемпионате мира, который состоялся в Дании и Швеции в 2025 году.

Вопрос о возможности участия российских хоккеистов в олимпийском турнире в Кортина д’Ампеццо планировалось обсудить после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).

В мае IIHF получила от МОК запрос на предоставление расписания турнира и состава групп, исключающих участие российской сборной. Таким образом, вопрос об отстранении российской команды от олимпийского хоккейного турнира был окончательно решен.