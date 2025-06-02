Хоккейная сборная России не примет участие в Олимпиаде 2026 года
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Сборная России по хоккею не сможет выступить на Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Это решение официально подтверждено Международной федерацией хоккея (IIHF), сообщает «Царьград».
Ранее федерация уже приняла решение о продлении отстранения российской сборной от участия в мировых чемпионатах. Так, российская команда не участвовала в чемпионате мира, который состоялся в Дании и Швеции в 2025 году.
Вопрос о возможности участия российских хоккеистов в олимпийском турнире в Кортина д’Ампеццо планировалось обсудить после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).
В мае IIHF получила от МОК запрос на предоставление расписания турнира и состава групп, исключающих участие российской сборной. Таким образом, вопрос об отстранении российской команды от олимпийского хоккейного турнира был окончательно решен.