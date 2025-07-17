сегодня в 19:25

В Воскресенске запускают первую промустановку для обезвреживания опасных медотходов

В Воскресенске строят уникальный промышленный кластер для обезвреживания опасных медицинских отходов мощностью до 30 тыс. тонн в год. Сегодня завершается ввод в эксплуатацию первой промышленной установки кластера. Она способна переработать до 5 тыс. тонн отходов в год.

Уникальность проекта в том, что впервые для обезвреживания медотходов будет применяться инновационная технология плазмохимической деструкции. Она создана Группой «РОСНАНО» и получила положительное заключение Государственной экологической экспертизы.

Отходы обезвреживают за счет воздействия активных частиц неравновесной плазмы атмосферного давления, образующейся в реакторе установки. В результате они преобразуются в безвредную парогазовую смесь и небольшое количество твердого остатка.

Технология экологически чистая и экономичная, не требует сжигания газа, дизельного и других видов топлива. Оборудование неприхотливо в эксплуатации. Отходящая парогазовая смесь не содержит вредных и опасных компонентов.

С 1 сентября 2026 года в силу вступают изменения в законодательстве в области обращения с медицинскими отходами. Предлагаемая группой «РОСНАНО» технология способна обеспечить соответствие новым требованиям законодательства.

Создаваемый в Воскресенске промышленный кластер будет обезвреживать весь объем опасных медицинских отходов из столицы и Московской области. Благодаря проекту будет создано 140 рабочих мест.

Работы по запуску кластера ведутся совместно с министерством экологии и природопользования Московской области. Полностью завершить строительство комплекса из шести деструкторов планируется в конце 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.