Сотрудники СИЗО-6 в Коломне пресекли доставку телефонов на территорию учреждения

Сотрудники расположенного в Коломне следственного изолятора № 6 обнаружили 4 мобильных телефона и USB-шнуры в посылке, которую супругу отправила жительница Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Телефоны спрятали в шоколадных батончиках.

По факту произошедшего в учреждении проводится проверка. В отношении отправительницы посылки составлены материалы для привлечения к административной ответственности.

За передачу любым способом лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, средств мобильной связи и иных средств коммуникации, комплектующих к ним, также предусмотрена уголовная ответственность. Уголовной ответственности подлежат лица, ранее совершавшие аналогичное деяние и подвергнутые административному наказанию по ч. 2 ст. 19.12 КоАП РФ либо уже имеющие судимость по ст. 321.1 УК РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.