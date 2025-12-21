Сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу одежды в Совхозе имени Ленина

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали 33-летнего жителя Люберец, который пытался украсть одежду из сетевого гипермаркета в Совхозе имени Ленина, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

На пункт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета в Совхозе имени Ленина. На место прибыли сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны.

Они установили, что посетитель взял с полок рюкзак и чемодан, после чего сложил в них одежду на сумму более 25 тысяч рублей. На кассе мужчина оплатил только несколько недорогих продуктов, а за 13 пар носков, 4 пары нижнего белья, куртку, ботинки и другую одежду не заплатил.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.