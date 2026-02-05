сегодня в 17:40

Сотрудники Росгвардии помогли женщине выбраться из снежного заноса в Воскресенске

В Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области помогли 65-летней женщине, чей автомобиль застрял в снежном заносе на обочине, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Инцидент произошел во время патрулирования: сотрудники Росгвардии заметили на обочине дороги растерянную женщину, которая обратилась к ним за помощью.

Выяснилось, что местная жительница не справилась с управлением на скользкой дороге, и ее автомобиль несколько раз развернуло, после чего машину вынесло на обочину. Самостоятельно выбраться из снежного заноса водитель не смогла.

Сотрудники Росгвардии оперативно помогли женщине, используя буксировочный трос для вытаскивания автомобиля на расчищенный участок дороги. Женщина поблагодарила росгвардейцев за оказанную помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.