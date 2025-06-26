Сотрудники полиции избили москвича и пытались подкинуть наркотики в сумку

Инцидент произошел 23 июня. По словам Ивана В., он вышел из метро Котельники и к нему подъехала машина УМВД «Люберецкое». Правоохранители поинтересовались у парня, почему он гуляет в ночное время. Затем Иван попросил полицейских представиться, на что один их сотрудников показал удостоверение. После этого москвича попросили предъявить паспорт. В ответ на это молодой человек потребовал назвать основания.

Иван утверждает, что после этого сотрудник полиции избил его, начал душить и запихивать в машину. Парень начал кричать, что покажет паспорт, и умолять его не бить. Лейтенант стал задавать странные вопросы о заработке москвича и условиях его проживания. Затем сфотографировал паспорт и отправил кому-то с помощью мессенджера.

Пострадавший рассказал, что также один из полицейских пытался подкинуть наркотики в его сумку. Иван выбежал из машины и стал звать на помощь. Однако полицейские его догнали и избили. После этого молодого человека затолкали в машину. Москвичу стало плохо и полицейские вызвали скорую. в дежурной части Котельников у парня сняли кардиограмму и дали таблетку.

Ивану выписали штраф в размере 500 рублей за переход проезжей части в неположенном месте и отпустили. Пострадавший уже обратился в СК РФ.