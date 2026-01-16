Сотрудники ДПС стреляли по таранившему их Porsche в Подмосковье

В Подмосковье сотрудникам ДПС пришлось стрелять по автомобилю Porsche, который пытался протаранить служебную машину, сообщает Mash .

Внимание балашихинских полицейских привлекли залепленные номера авто. Водитель не стал останавливаться по требованию сотрудников ДПС и пошел на таран служебного автомобиля.

Сначала его пытались остановить, но затем полицейские минимум 12 раз пальнули по колесам люксовой иномарки и после этого схватили злоумышленника.

В итоге Porsche заехал в сугроб, машина ДПС разбита. На месте происшествия работают следователи, территория оцеплена.

На видео с мест инцидента видно, что полицейские пешком подходят к машине, а она в это время резко начинает движение и врезается в авто ДПС.

