Сотрудника МЧС РФ поймали на взятке в 400 тысяч руб в Сергиево-Посадском округе

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому г. о. территориального отдела МЧС России. Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В отношении фигуранта открыли уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. По информации правоохранительных органов, с февраля по октябрь 2024 года задержанный брал взятки от гендиректора одной из компаний.

За деньги он, предположительно, занимался покровительством фирмы и игнорировал ненадлежащее соблюдений требований по пожарной безопасности. Суммарно подозреваемый мог получить взяток на сумму 400 тыс. рублей.

Ранее суд арестовал счета и недвижимость кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова. Он был задержан 14 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.