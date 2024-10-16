Суд арестовал счета и недвижимость кадровика Минобороны Кузнецова

Суд арестовал 29 счетов в банках и шесть объектов недвижимости экс-начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по делу о взятке, пишет ТАСС .

В материалах дела отмечается, что по ходатайству следствия суд арестовал 29 счетов в трех российских банках. Также арестованы земельный участок в Красногорске, деревне Обушково в Истринском районе Подмосковья, дом в последнем, земля в Краснодаре, трехэтажный дом площадью более 1,1 тыс. квадратных метров на ней. Кроме того, арест наложен на квартиру на Ярцевской улице в Москве.

Генерал-лейтенанта задержали 14 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, бизнесмен Лева Мартиросян передал жене военного трехэтажное здание в Краснодаре. Это было сделано в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих.

Ранее Басманный суд столицы арестовал квартиру дочери начальника ГУ кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки.