Суд арестовал квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова в Москве

Басманный суд столицы арестовал квартиру дочери начальника ГУ кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки. Площадь данного жилья составляет 105,3 кв. м, сообщает РИА Новости .

По информации из дела, квартира находится на западе города в ЖК бизнес-класса, рядом расположено Рублевское шоссе. Рыночная стоимость подобного жилья составляет около 50 млн рублей.

На этой неделе Второй западный окружной военный суд отклонил жалобу Кузнецова на арест. Он останется в СИЗО до 12 октября.

Генерал-лейтенанта задержали 14 мая. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, бизнесмен Лева Мартиросян передал жене военного трехэтажное здание в Краснодаре. Это было сделано в обмен на господряды по размещению обучающихся военнослужащих.