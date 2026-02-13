Надоело все это! Сотрудник СИЗО «Кресты» убил себя на рабочем месте

В следственном изоляторе № 1 Санкт-Петербурга сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний совершил суицид, сообщает Газета.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В колпинских „Крестах“ на рабочем месте покончил с собой инспектор, который работает на КПП. Все произошло час назад», — отметил он.

Подробности в настоящее время не разглашаются. Официальных комментариев от представителей ФСИН к моменту публикации материала не поступало.

СИЗО № 1 — следственный изолятор, расположенный в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Он был открыт в 2017 году. Учреждение часто называют «Кресты-2». Данный изолятор считается крупнейшим в Европе.

