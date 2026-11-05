Сотрудник Сандуновских бань попытался зарубить жену топором во Фрязине

Во Фрязине полицейские задержали мужчину 1976 года рождения, которого подозревают в покушении на убийство жены, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Из квартиры одного из домов на улице Октябрьской во Фрязине госпитализирована женщина 1980 года рождения.

Предварительно, в квартире между супругами произошел конфликт на почве сложившихся неприязненных отношений, после чего мужчина нанес женщине удар топором, а затем стал душить.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. Мужчину доставили в следственные органы, которыми было принято процессуальное решение.

Как пишет Baza, свидетелем нападения стал сын супругов. Ему удалось остановить отца. А его мама выбежала из квартиры и позвала на помощь. Пострадавшую доставили в больницу, а ее муж скрылся с места происшествия. Но его быстро задержали.

Агрессор почти 25 лет проработал в Сандуновских банях. Он руководил персоналом Высшего исторического разряда.

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