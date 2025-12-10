Сотни изуродованных тел: в Нигерии раскрыли центр нелегальной торговли органами

Правоохранительные органы Нигерии провели операцию по раскрытию нелегальной торговли человеческими органами в районе Нгор-Окпала в штате Имо. Они обнаружили сотни изуродованных человеческих останков в отеле и морге, сообщает «Царьград» .

На месте преступления сотрудники следствия обнаружили тела, находящиеся на разных этапах распада. У многих погибших были отчетливо видны признаки насильственного удаления внутренних органов. Санитарные условия, в которых находились тела, были охарактеризованы представителями правоохранительных органов как совершенно неприемлемые, что значительно усиливает подозрения о связи этого места с незаконной торговлей человеческими органами.

По словам полиции, характер нанесенных повреждений и общее состояние найденных останков вызвали серьезную обеспокоенность у членов следственной группы.

По предварительной информации, здания принадлежат лицу, которое в настоящее время находится в розыске. Есть основания полагать, что он предоставлял эти помещения для осуществления противозаконных хирургических вмешательств.

