Сотни человек ищут: саратовский волк совершил побег из зоопарка в Южной Корее

Саратовский волк совершил подкоп и сбежал из зоопарка в Корее
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Саратовский волк устроил подкоп и сбежал из зоопарка в Южной Корее. Его разыскивают сотни работников экстренных служб, правоохранителей и военных, сообщает «Подъем».
В поисках используют тепловизоры, служебных собак. Задействованы беспилотники.
Волк исчез 8 апреля в тематическом парке O-World в Тэджоне. Его население составляет полтора млн человек.
Сотрудники зоопарка посмотрели камеры. Они увидели, что волк сделал подкоп из вольера и сбежал.
30-килограммовый волк Нькку родился в 2024 году. Его отловили в Саратовской области.
