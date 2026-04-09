Сотни человек ищут: саратовский волк совершил побег из зоопарка в Южной Корее

Саратовский волк совершил подкоп и сбежал из зоопарка в Корее

Саратовский волк устроил подкоп и сбежал из зоопарка в Южной Корее. Его разыскивают сотни работников экстренных служб, правоохранителей и военных, сообщает « Подъем ».

В поисках используют тепловизоры, служебных собак. Задействованы беспилотники.

Волк исчез 8 апреля в тематическом парке O-World в Тэджоне. Его население составляет полтора млн человек.

Сотрудники зоопарка посмотрели камеры. Они увидели, что волк сделал подкоп из вольера и сбежал.

30-килограммовый волк Нькку родился в 2024 году. Его отловили в Саратовской области.

