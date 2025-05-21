Соседний дом получил повреждения из-за взрыва газа в Ставрополе

В результате взрыва бытового газа в Ставрополье повреждения получил и соседний многоэтажный дом, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.

Взрыв газа произошел 21 мая в жилом доме № 30/8 по улице Тухачевского. Позже в Сети появился видеоролик, снятый в квартире, где произошло ЧП. Фасадные станы выбило полностью, на их месте — дыры. Обломки стен валяются в комнатах, под ними видны разбросанные вещи.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что число пострадавших из-за взрыва газа в квартире в Ставрополе достигло 3 человек, среди них есть ребенок.

Сам момент взрыва также попал на камеру. На кадрах видно, как с фасада дома, с верхних этажей вылетают куски стен и начинает валить дым.