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Момент взрыва в жилом доме в Ставрополе попал на видео

Появилось видео с моментом взрыва газа в жилом доме в Ставрополе, его разместил SHOT .

На нем видно, как с фасада дома, с верхних этажей вылетают куски стен и начинает валить дым.

По факту ЧП в Ставрополе возбуждено уголовное дело. Количество пострадавших увеличилось до трех человек.

Взрыв газа произошел в среду в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. Поврежденный из-за взрыва многоквартирный дом отключен от коммуникаций.