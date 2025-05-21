Момент взрыва в жилом доме в Ставрополе попал на видео
Фото - © Telegram-канал SHOT
Появилось видео с моментом взрыва газа в жилом доме в Ставрополе, его разместил SHOT.
На нем видно, как с фасада дома, с верхних этажей вылетают куски стен и начинает валить дым.
По факту ЧП в Ставрополе возбуждено уголовное дело. Количество пострадавших увеличилось до трех человек.
Взрыв газа произошел в среду в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. Поврежденный из-за взрыва многоквартирный дом отключен от коммуникаций.