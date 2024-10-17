Солиста «Отпетых мошенников» Гарика Богомазова госпитализировали в Москве

Артисту внезапно стало плохо на фоне пережитой пневмонии.

Музыкант жаловался докторам на слабость и артериальное давление. Также ему провели обследование на гипертоническую болезнь. В ходе обследования у певца диагностировали артрит и подагру.

В 2022 году в столице скончался музыкант и один из солистов группы «Отпетые мошенники» Том Хаос (Вячеслав Зинуров).