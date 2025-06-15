Солист Мариинки напал на журналистов в Петербурге, а потом уехал в психбольницу

Оперный певец, солист Мариинского театра Григор Вернер набросился на сотрудников телеканала, колотил по капоту их машины, пытался открыть дверь и разбил лобовое стекло в районе Ольгино в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru .

Как рассказали в местной полиции, силовики задержали 43-летнего местного жителя, который был агрессивно настроен против съемочной группы. По факту инцидента начата проверка. По результатам специалисты примут процессуальное решение.

Из-за агрессивного поведения певца сотрудники телеканала смогли выбраться из авто только благодаря местным жителям, которые удержали нападавшего.

После задержания полицейскими мужчину отправили в психиатрическую больницу №6.

13 июня Вернер продемонстрировал свои вокальные способности таксисту. Когда водитель возмутился и попросил прекратить, то он достал пистолет и сказал, чтобы таксист не мешал. Затем певец отправился в театр «На Литейном», где стал разыскивать экс-возлюбленную. Там он угрожал худруку и размахивал оружием.