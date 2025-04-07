Экс-владельцу Соликамского магниевого завода Петру Кондрашеву заочно предъявили обвинения после возбуждения в отношении него двух уголовных дел, утверждает Baza . Бизнесмен объявлен в розыск.

Кондрашева обвиняют в фальсификации доказательств по гражданскому делу и особо крупном мошенничестве.

Вместе с коммерсантом под уголовным преследованием также оказались бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков и прочие фигуранты, которых пока не установили. Сам Пестриков уже давно находится в международном розыске по делам о растрате 250 млн рублей и покушении на растрату 2,5 млрд рублей.

Предварительно, новые уголовные дела могут быть связаны с акциями завода, бывшим владельцем которого был Кондрашев. Ранее суды взыскивали большую часть акций соликамского предприятия в пользу государства, признав его приватизацию незаконной. Тогда ответчиками по делу выступали в том числе Кондрашев и Пестриков, владевшие 24% и 25% акций завода соответственно.