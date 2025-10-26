Собянин сообщил о ликвидации дрона ВСУ на подлете к Москве Происшествия сегодня в 17:53

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 26 октября сообщил в своем Telegram-канале, что на подлете к российской столице дежурные средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал градоначальник. Какого типа был беспилотник, пока не сообщается. На момент публикации заметки информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.