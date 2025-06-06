Собянин: силы ПВО уничтожили еще три БПЛА, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще 3 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Ранее сообщалось о шести сбитых беспилотниках, летевших на столицу.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил он.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели временные ограничения в целях обеспечения безопасности.

Конец весны ознаменовался для жителей Москвы и области новым обострением атак украинских дронов. Причем если раньше подобные налеты носили единичный характер, то теперь стали чуть ли не ежедневными.