Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву
Средства противовоздущной обороны уничтожили еще 3 беспилотника, летевших на Москву,сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В общей сложности, за ночь уничтожено 12 беспилотников, летевших на столицу.
«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — отметил он.
На месте падения БПЛА работают экстренные службы.
Также в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.
