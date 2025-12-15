сегодня в 05:35

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздущной обороны уничтожили еще 3 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В общей сложности, за ночь уничтожено 12 беспилотников, летевших на столицу.

«Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву», — отметил он.

На месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Также в аэропортах Домодедово и Жуковский были введены ограничения на полеты.

