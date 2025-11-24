сегодня в 15:39

Собянин: еще два дрона ВСУ сбили над Москвой

Представители киевского режима в течение дня 24 ноября пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух вражеских объектов.

«ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Экстренные службы уже работают на местах падения обломков сбитых вражеских объектов.

Ранее ВСУ совершили четыре попытки атаковать российскую столицу. В период с 12:50 до 13:05 было ликвидировано четыре дрона.

