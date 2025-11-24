Собянин: еще два дрона ВСУ сбили над Москвой
Представители киевского режима в течение дня 24 ноября пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух вражеских объектов.
«ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Экстренные службы уже работают на местах падения обломков сбитых вражеских объектов.
Ранее ВСУ совершили четыре попытки атаковать российскую столицу. В период с 12:50 до 13:05 было ликвидировано четыре дрона.
