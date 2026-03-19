Снял на видео собственную смерть: мотоциклист разбился в Краснодаре

В Краснодаре произошла авария с летальным исходом для мотоциклиста. Молодой человек вел съемку своей поездки, момент смертельного столкновения попал в кадр, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» .

Предварительно известно, что около 09:00 19 марта на перекрестке улиц Тургенева и Рылеева 27-летний мотоциклист совершил столкновение с машиной марки Seres. Сила удара привела к тому, что его откинуло на сторону и произошел контакт с барьером.

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек успешно проехал две улицы, вошел в поворот, затем перестроился в другой ряд. Он успел проехать между автобусом и легковым автомобилем и, приближаясь к пешеходному переходу, столкнулся с иномаркой, после чего отлетел в барьер.

В итоге мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и смерть наступила непосредственно в месте происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

