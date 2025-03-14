Снесенный штормом огромный кусок рубероида накрыл парковку в Москве

Шторм в Москве превратил открытую парковку в закрытую. Автомобили накрыл огромный кусок рубероида, снесенный ветром, сообщает Baza .

Рубероид снесло с крыши здания прямо на 5–7 машин, которые стояли на парковке у ТЦ «Персей» на Ленинградском шоссе. Он накрыл автомобили словно одеяло.

Предположительно, машины под этим «одеялом» пострадали. Чтобы понять масштаб, нужно сначала убрать рубероид.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что в Москве в пятницу бушует 9-балльный шторм. Его пик приходится на период с 15:00 до 18:00.