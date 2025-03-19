Снес как куклу: Lexus на полной скорости сбил мужчину у вокзала в Москве

сегодня в 16:34

Несшийся на полной скорости Lexus сбил мужчину у Щелковского вокзала в Москве

ДТП произошло у Щелковского вокзала в Москве. Мчавшийся на скорости около 100 км/ч Lexus снес мужчину. Он отлетел в сторону словно кукла, сообщает SHOT .

По предварительным данным, водитель Lexus мчался по полосе, выделенной для автобусов. В этот момент из салона припарковавшегося Renault вышел 35-летний мужчина.

Он начал перебегать дорогу в неположенном месте и поздно заметил автомобиль. Пострадавший чудом остался жив. У него сломаны рука и нога.

Ранее трехлетний малыш ехал на самокате и внезапно попал под колеса автобуса. Инцидент произошел на севере Москвы.