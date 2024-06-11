Снаряды и дроны нашли дома у москвича, носившего футболку «Слава Украине»

В Москве у 59-летнего водителя-экспедитора в футболке с надписью «Слава Украине» провели обыск после того, как он поругался с прохожими, сообщает Baza .

По словам прохожего, мужчина был одет в футболку с надписью «Слава Украине», ему велели снять неподходящую одежду, но водитель отказался. Тогда возник конфликт, в ходе которого водитель оказался на земле, где и дождался полицию.

Правоохранители решили провести у мужчины обыск. В его квартире было найдено 8 беспилотников, 2 пары очков для управления дронами, 9 банок и контейнеров с разными порошками. Кроме того, силовики обнаружили 2 пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином и брюки с надписью «Нет войне».

После проведенного обыска мужчину задержали.

Во вторник Нагатинский райсуд Москвы назначил водителю 10 суток ареста за дискредитацию российской армии. На заседании суда злоумышленник плакал и говорил, что футболку носил по пьяни. Возможно, после административного ареста его ждет еще одно дело, на этот раз о незаконном хранении оружия.