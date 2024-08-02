Смятая кабина и разбитые фары: появилось фото столкновения на ж/д под Пермью

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РИА Новости опубликовало фото столкновения грузовика и поезда в Пермском крае

Фотографии с места столкновения поезда и грузовика на железной дороге в Пермском крае опубликовало РИА Новости .

На снимках видно, что у грузовой машины полностью смята кабина, одно колесо находится в районе крыши. У поезда повреждены фары и поцарапана краска.

Ранее поезд №11 Уренгой — Москва врезался в грузовик. ДТП произошло в Горнозаводском округе в Пермском крае. В аварии пострадал водитель грузовика.

Пассажирский поезд с рельсов не сошел. Но из-за ЧП движение электричек в этом районе пока ограничено.