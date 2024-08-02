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Грузовик столкнулся с поездом Уренгой — Москва в Пермском крае

Поезд №11 маршрута Уренгой — Москва столкнулся с грузовиком в Горнозаводском округе в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Он подчеркнул, что среди пассажиров пострадавших нет. Однако в аварии пострадал водитель грузовика.

Глава края поручил местному министерству здравоохранения держать ситуацию по столкновению на контроле, обеспечить пострадавшего медпомощью и госпитализировать его.

«Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь», — добавил Махонин в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы выяснить обстоятельства данной аварии, в крае создан оперативный штаб.