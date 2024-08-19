СМИ: в Литве перевернулся автобус с россиянами
Ехавший из Риги в Калининград автобус с россиянами попал в ДТП
Фото - © Ольга Коцюба / Фотобанк Лори
Автобус с россиянами попал в ДТП в Литве. По предварительной версии, водитель не справился с управлением, сообщает РИА Новости.
Автобус ехал из Риги в Калининград. По данным СМИ, он перевернулся недалеко от границы с РФ. Предварительно, 59-летний водитель транспортного средства не справился с управлением. Он гражданин Латвии.
Всего в автобусе находилось 47 пассажиров, 26 были госпитализированы. Среди них есть дети. Предоставление помощи пострадавшим координируется через посольство России в Литве.
Ранее в Раменском округе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб.